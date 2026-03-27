Latina dà il via a “Let’s Move Together”, tre giorni di sport in Piazza del Popolo

Da oggi fino a domenica 29 marzo la città di Latina apre la prima edizione di “Let’s Move Together”, l’evento promosso dall’Associazione EPS Lazio con il contributo della Regione Lazio e il sostegno del CONI Lazio, che porterà lo sport di base nelle piazze, nelle strade e nei palazzetti delle cinque province della regione. La tre giorni è stata aperta oggi da un seminario pubblico organizzato dal CONI Lazio nella Sala De Pasquale del Comune di Latina, dedicato allo sport territoriale e all’impiantistica sportiva. L’incontro, inserito nel protocollo di collaborazione tra CONI e Regione Lazio, ha visto la partecipazione di dirigenti, tecnici e rappresentanti delle istituzioni locali, dando il via ufficiale all’iniziativa.

Il cuore dell’iniziativa sarà Piazza del Popolo, dove domani, sabato 28 marzo, dalle 9 alle 18 e domenica 29 marzo dalle 9 alle 14 verrà allestito un vero e proprio villaggio dello sport. L’area diventerà una palestra all’aperto in cui il pubblico potrà provare gratuitamente diverse discipline grazie alla presenza di tecnici e istruttori delle associazioni sportive affiliate. Saranno tredici gli enti di promozione sportiva coinvolti, che per la prima volta collaboreranno fianco a fianco con le società sportive del territorio per offrire ai cittadini la possibilità di sperimentare numerose attività. Tra queste atletica leggera, danza, pallavolo, basket, calcio a cinque, arti marziali, baseball, oltre a giochi tradizionali e attività ludico-ricreative. Non mancheranno anche iniziative particolari, come una macchina lancia-palline per permettere a tutti di provare a colpire con la mazza da baseball.

“Essere la prima città del Lazio ad ospitare questo evento nella centralissima Piazza del Popolo – ha dichiarato l’Assessore Chiarato – è motivo d’orgoglio per la nostra città. Il Comune di Latina si è attivata per promuovere la tre giorni di Let’ S Move Together affinchè siano coinvolti giovani e meno giovani, studenti e associazioni sportive perchè questo appuntamento diventi una vera e propria festa dello sport, dando la possibilità a tutti di divertirsi praticando la disciplina preferita. In due anni e mezzo abbiamo investito 12 milioni sull’impiantistica, dimostrando con i fatti la nostra volontà di mettere mano ad atavici problemi che si trascinavano da anni “.