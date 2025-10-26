Latina dai due volti: domina e poi si fa rimontare dal Sorrento

Il Latina spreca una grande occasione e torna da Potenza solo con un pari. Dopo un’ora di gioco impeccabile e un vantaggio di due reti, i nerazzurri si fanno rimontare dal Sorrento in appena sei minuti, chiudendo sul 2-2 una gara che sembrava già in archivio.

Un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazione, ma anche tanti spunti su cui mister Bruno dovrà riflettere.

Primo tempo bloccato, poi il Latina prende il volo

La prima frazione scorre via senza particolari emozioni: ritmo basso, poche occasioni e squadre attente più a non scoprirsi che a costruire. Tutt’altra storia nella ripresa. Il Latina cambia marcia e si affida al talento dei suoi uomini migliori.

Al 48’ il portiere Mastrantonio tiene in piedi i pontini con una doppia parata straordinaria che salva il risultato. Da lì in poi, è tutta un’altra partita. Marenco e Ciko firmano il parziale 2-0.

Al 60’ arriva il meritato vantaggio: Marenco trova il guizzo giusto sotto porta e porta avanti il Latina. Dieci minuti più tardi, Ciko sfrutta un errore difensivo del Sorrento e raddoppia, facendo esplodere la panchina nerazzurra. Il 2-0 sembra mettere in cassaforte il match, ma la gara è tutt’altro che finita.

Crollo finale e rimonta amarissima

Negli ultimi dieci minuti succede di tutto. Prima Plescia accorcia all’81’, poi Crecco trova il pareggio all’87’, completando la rimonta del Sorrento. Nel finale, qualche protesta del Latina per un presunto contatto su Pace in area, ma l’arbitro lascia correre.

Il forcing finale dei campani non cambia il risultato, ma la sensazione è che i nerazzurri abbiano buttato via due punti pesantissimi.

Amarezza e riflessioni

Finisce 2-2 una partita che il Latina aveva saldamente in mano. Una prestazione a due facce: concreta e brillante per oltre un’ora, distratta e vulnerabile nel finale. La squadra di Bruno sale così a quota 13 in classifica, con il rammarico di non aver saputo gestire il vantaggio.

Domenica prossima, al “Francioni”, arriverà la Salernitana: un test durissimo contro una delle favorite per la vittoria del girone.

Il tabellino

SORRENTO-LATINA 2-2

MARCATORI: Marenco 15′, Ciko 24′, Plescia (S) 36′, Crecco (S) 42′ s.t.,

SORRENTO (3-4-2-1) Harrasser; Solcia (dal 23′ s.t. Bolsius), Carillo, Fusco; Paglino, Matera (dal 43′ s.t. P. Riccardi), Cangianiello, Crecco; Santini (dal 30′ s.t. Sabbatani), D’Ursi; Plescia (Del Sorbo, D’Aniello, Shaw, Colombini, Esposito, Potenza, P. Riccardi, Tonni, Russo). All.: Conte

LATINA (3-5-2) Mastrantonio; Dutu (dal 3′ s.t. Vona), Marenco, Calabrese; Ercolano (dal 43′ s.t. Porro) , Pellttieri, Hergheligiu (dal 43′ s.t. Pannitteri), A. Riccardi (dal 23′ s.t. Ciko), Pace; Fasan (dal 43′ s.t. De Ciancio), Parigi (Basti, Iosa, Scaravaglieri, Ekuban, Catasus, Di Giovannantonio, Farneti, Regonesi, Quieto). All.: Bruno

ARBITRO: Spina di Barletta (Bernasso-Arshad/Mirabella; Martinelli)

Note: serata piovosa, terreno sintetico in perfette condizioni. Amm.: Dutu, Riccardi (L), D’Ursi (S). Rec.: 0′ p.t., 6′ s.t.