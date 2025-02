Latina, dal 10 marzo nuovo calendario per la raccolta differenziata

Prenderà il via da lunedì 10 marzo il nuovo calendario per la raccolta differenziata porta a porta. L’azienda per i beni comuni di Latina ha comunicato di aver aggiornate il servizio per garantire una raccolta più efficiente e più ottimizzata. Fino a domenica 9 dunque si continuerà a seguire il calendario attuale, senza variazioni.

Il nuovo calendario sarà distribuito nei prossimi giorni in formato cartaceo direttamente presso le abitazioni e, da venerdì 7 marzo, sarà consultabile online sul sito ufficiale di ABC Latina (www.abclatina.it), dove potrà essere scaricato su qualsiasi dispositivo. I calendari saranno disponibili anche presso la sede dell’Azienda in via dei Monti Lepini 44/46 e su Junker.