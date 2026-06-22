Latina, dal 23 al 28 giugno torna la rassegna “Altre Storie” in Q5

Torna La rassegna “Altre Storie” nella Parrocchia San Luca con una proposta socioculturale che coniuga intrattenimento e riflessione su temi importanti come scuola, ambiente e solitudine nel mondo che cambia. L’iniziativa intende valorizzare l’incontro tra le persone e riscoprire la capacità di pensare, riconoscersi e condividere momenti di svago.

Si tratta dell’unica rassegna estiva per due quartieri molto popolosi (Nuova Latina e Nascosa) ancora privi di spazi dedicati a eventi culturali.

Nel vivo dell’evento

Si parte martedì 23 giugno alle ore 21 con “Prospettive sui quartieri Nuova Latina e Nascosa”: proiezione dei corti “Odi et Amo” e “Confini Sociali” del regista Nicolò De Simoni e presentazione del fumetto “Storie di città”, con la presenza degli autori e dei disegnatori. Conduce Gianmaria Cataldo. Intervengono realtà attive nei quartieri (associazioni e comitati).

Mercoledì 24 giugno, ore 19, confronto “A scuola. Esperienze, linguaggi, prospettive”, su preparazione e formazione, eguaglianze e diseguaglianze, opportunità e merito nel mondo che cambia, con Lorenzo Iannelli, Monalia Cal, Bruno Di Marco, Laura Perazzotti, Gianni Netto, Leda Zesi, Ferdinando Cedrone. Modera Gianmarco Proietti. All’interno del salone sarà inaugurata la mostra temporanea “Profs. La scuola a vignette” delle opere di Bruno Di Marco, a cura di Jennifer Villa. Ore 21 teatro: Compagnia Botteghe Invisibili in “Povero Diavolo”, da un’idea di Giulio Capirci e Francesca Suale, regia di Francesco D’Atena.

Giovedì 25 giugno, ore 19, incontro “Economia circolare: da rifiuto a risorsa”, su raccolta differenziata, ABC e il tema delle discariche, con la partecipazione del Comitato Promotore per la Tutela dell’Ambiente. Modera Ferdinando Cedrone. Ore 21 spettacolo “Il mostro della spazzatura”, teatro di figura a cura della compagnia Chùmbala Cachùmbala.

Venerdì 26 giugno: ore 19 “Storie di medicina dalla terra allo spazio”, a cura di Lorenzo Bassetti; ore 19.45 “Capirsi per evitare il conflitto: tecniche di comunicazione efficace per migliorare la relazione”, a cura di Ferdinando Cedrone, esperto di comunicazione efficace (AIF); ore 21 concerto del trio Maguiva (Ivan Pretto, Guido Giudicianni, Emanuele Petracca), rivisitazione acustica di brani pop e rock.

Sabato 27 giugno: ore 19 presentazione del libro “Percorsi incerti. Vite di madri tra l’essere grembo e arciere” di Carla Zanchetta (Edizioni Botteghe Invisibili); ore 21 concerto “Tony Montecalvo Music and Lyrics”, con letture a cura di Stefania Cavalcanti e Lolita De Falco; ore 19 presentazione del libro “L’apprendista” di Bruno Di Marco (Newton Compton Editori), performance musical-letteraria con Stefano Sinisgalli e letture di Tiziana Caon e Laura Coletta; ore 21 proiezione del film “Her” di Spike Jonze.

Domenica 28 giugno ore 19 presentazione libro “L’apprendista” di Bruno Di Marco, edito da Newton Compton Editori, una performance musical-letteraria in cui l’autore sarà accompagnato dalla musica di Stefano Sinisgalli. Letture a cura di Tiziana Caon e Laura Coletta; ore 21 cinema, proiezione del film Her (Lei) del regista Spike Jonze.