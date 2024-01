Latina, dal Benevento arriva l’attaccante Samuele Sorrentino

Classe 2003 di proprietà del Benevento, nella scorsa stagione sono 9 i gol realizzati con il Matese nel girone F di Serie D, 5 invece le presenze con i campani in C. Parliamo di Samuele Sorrentino, giovane di prospettiva che arriva in prestito dalla società campana. Dunque, dopo gli arrivi di Fasolino e Mazzocco, un ulteriore rinforzo per mister Gaetano Fontana. Queste la nota della società di piazzale Serratore:

Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dal Benevento Calcio dell’attaccante classe 2003 Samuele Sorrentino.

Per il ragazzo di Roma di proprietà del club campano, 9 gol nelle file del Matese lo scorso anno nel girone F della Serie D e 5 presenze con la strega in Lega Pro.

Welcome, Samuele”.