Latina, dalla Regione oltre 12 milioni per ridisegnare la città

Tre distinte delibere approvate dalla Giunta Regionale del Lazio per la prima fase di strategia territoriale. Oltre 32 milioni di euro destinati alle città di Latina, Viterbo e Rieti: di questi 12 andranno versati nelle casse del capoluogo pontino.

Saranno 18 gli interventi finanziati in città: 216mila euro infatti serviranno per il collegamento ciclabile tra i quartieri Nuova Latina e Nascola, 280mila euro per un altro collegamento ciclabile collegamento tra Autolinee, viale Le Corbusier e Nuova Latina. 775mila euro invece saranno destinati per la rete ciclabile all’interno del Circuito Marina di Latina e per le rispettive strutture funzionali nel tratto compreso tra via Nascosa e Capoportiere. Per il riuso e la rifunzionalizzazione dell’ex scuola di via Varsavia serviranno 620mila euro mentre per il completamento del Parco Porta Nord(secondo stralcio) saranno necessari 591mila euro.

Interventi che proseguiranno con la riqualificazione degli spazi esterni delle scuole dei borghi(1,34mln di euro), 781mila euro saranno invece destinati al completamento di Piazzale dei Mercanti mentre 712mila euro serviranno per la riqualificazione del parcheggio di via Neghelli. Un’altro milione di euro per la riqualificazione delle aree verdi del centro cittadino, 346mila euro per quella del parco Santa Rita dove con altri 387mila euro verra realizzato uno skate park, 285mila euro per la realizzazione di sale lettura e co-working all’interno delle case di quartiere.

Serviranno invece 531mila euro per la manutenzione straordinario della scuola dell’infanzia di San Marco, lavori di manutenzione straordinaria che serviranno anche per il Palazzo della Cultura dove verranno effettuati anche degli interventi di efficientemente energetico per un totale di 2,5 milioni di euro.

Altri 215mila euro invece serviranno per la digitalizzazione e la dematerializzazione dell’archivio dell’Avvocatura Comunale. 618mila euro per potenziare i servizi digitali sul territorio, 500mila euro per l’estensione delle notifiche in formato digitale inviate tramite la Piattaforma Notifiche Digitali e infine 230mila euro per il supporto alla costruzione dell’ufficio di Mobility Management dell’amministrazione comunale.

“Gli interventi di sviluppo territoriale rappresentano un passo significativo verso la crescita economica e sociale delle province. Questa iniziativa non solo sosterrà lo sviluppo locale, ma promuoverà anche una gestione sostenibile delle risorse e un miglioramento della qualità della vita per i cittadini”, ha spiegato il vicepresidente della Regione Lazio, nonché assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli.

“Con tali programmi, – prosegue – grazie alla proficua collaborazione delle Amministrazioni comunali insieme con le realtà attive dei territori, intendiamo rafforzare l’identità economica e sociale della nostra Regione.

I progetti riguardano un contributo a favore della riqualificazione di spazi e edifici pubblici, ma anche di sostegno allo sviluppo dei servizi digitali dei Comuni di Latina, Viterbo e Rieti”,

“Ringrazio il presidente della commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero, per la collaborazione e il contributo fornito a questa importante misura. L’impegno della Regione Lazio per il sostegno e lo sviluppo dei territori è costante e prioritario. Questi primi interventi sono il frutto dell’inizio di un percorso virtuoso, che vedrà ulteriori investimenti e progetti a favore delle comunità locali”, ha concluso il Vicepresidente della Regione Lazio.