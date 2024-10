Latina, danneggiano un kebab in centro: tre Daspo urbani

La Questura di Latina ha emesso un provvedimento di Daspo urbano per tre giovani, rispettivamente di 29, 26 e 21 anni, in seguito a episodi di violenza contro il titolare di un negozio di kebab nel centro della città. I tre individui, già noti alle forze dell’ordine, avevano minacciato e perseguitato l’esercente, danneggiando il locale dopo che questi aveva rifiutato di servirgli alcolici. In un primo episodio, avevano lanciato bottiglie contro l’auto del titolare, mentre in una successiva aggressione, si erano presentati armati di martello e asta metallica, distruggendo il vetro del banco del negozio.

Due dei giovani saranno soggetti a Daspo per due anni, mentre il terzo, con precedenti, ne dovrà rispettare uno di tre anni, che li escluderà da pub, ristoranti, locali notturni e discoteche della zona centrale di Latina. Eventuali violazioni del divieto potranno comportare per loro pene da 6 mesi a 2 anni di reclusione e multe da 10mila a 24mila euro.