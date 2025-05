Latina, danneggiata una fioriera del centro. Muzio: “Gesto vile”

Un atto di inciviltà ha turbato la quiete del centro di Latina: questa mattina è stata rinvenuta una fioriera in travertino completamente distrutta. Un gesto grave, che ha suscitato sdegno e indignazione, soprattutto in un momento in cui l’area è oggetto di un delicato intervento di riqualificazione urbana.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica e al Centro storico del Comune di Latina: “È con profondo sdegno che siamo venuti a conoscenza dell’atto vandalico. Il gesto, di estrema inciviltà, arriva in un momento particolarmente delicato per il cuore della città, oggetto di un importante intervento di riqualificazione ancora in corso”.

Il danno è significativo, non solo per il valore dell’oggetto distrutto, ma anche per le modalità con cui è stato perpetrato: la fioriera, dal peso di circa sette quintali, è stata ridotta in frantumi. Le pietre sono state divelte e disseminate sulla carreggiata, compromettendo non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza della zona.

“Quanto accaduto è inaccettabile – ha aggiunto Muzio –. Trovarsi di fronte a simili episodi rappresenta un grave affronto all’intera comunità. Le immagini testimoniano un’azione violenta e premeditata. È un gesto che manca di rispetto a tutti i cittadini che amano e rispettano questa città”.

L’assessore ha sottolineato gli sforzi dell’amministrazione nel restituire dignità e vivibilità al centro storico: “Abbiamo investito risorse, energie e tempo per riportare ordine e bellezza nel cuore di Latina. Questi comportamenti offendono non solo l’amministrazione, ma ogni singolo cittadino”.

L’episodio non resterà impunito: verrà sporta denuncia e saranno visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, con l’obiettivo di identificare i responsabili. “Chi danneggia la città – ha concluso Muzio – deve risponderne”.