Latina, D’Annunzio: in scena “La spada nella roccia”

Ultimo spettacolo con “La spada nella roccia” di Fantateatro, in scena sabato 29 aprile ore 18, per la rassegna appuntamento per famiglie nell’ambito della stagione del Teatro Comunale D’Annunzio, organizzata dal Comune di Latina e ATCL circuito multidisciplinare del Lazio, in collaborazione con Associazione Teatro Ragazzi di Latina.

La spada nella roccia è un family show dinamico, comico ed emozionante allo stesso tempo, dal ritmo travolgente, con la regia di Sandra Bertuzzi. Un’ora e mezza di coinvolgimento con i personaggi più noti delle storie del ciclo bretone, come Mago Merlino, Fata Morgana e Artù. Lo spettacolo racconta delle doti e delle virtù dei cavalieri, prime fra tutte fedeltà, giustizia e bontà. In Britannia, nel VI secolo, muore il re Uther Pendragon. Senza un re, sembra che la terra sia destinata ad essere lacerata dalla guerra.

Improvvisamente, la spada nella roccia appare a Londra, con una scritta che proclama che chiunque estrarrà questa spada dalla roccia sarà per diritto di nascita re di tutta l’Inghilterra. Sebbene molti provino a estrarre la spada, nessuno riesce a smuoverla nemmeno di un centimetro, e la spada alla fine viene dimenticata, lasciando Inghilterra nei secoli bui. Sedici anni dopo il figlio segreto di re Uther Pendragon, Artù, riuscirà grazie alla sua umiltà e al suo coraggio a estrarre la spada, aiutato dagli insegnamenti del suo tutore, il grande e potente Mago Merlino.

L’emozione della leggenda si mescola in questo spettacolo con il coinvolgimento irresistibile della musica rock, in un turbinio di ritmo e divertimento. Le musiche sono scritte da grandi musicisti e compositori di fama nazionale e internazionale come Piero Monterisi ed Emanuele Brignola e rispecchiano l’energia e il travolgente divertimento tipici della compagnia Fantateatro. Batterista e produttore, Piero Monterisi dal 1986 a oggi ha collezionato una rosa di collaborazioni che abbracciano tutta la musica italiana, da Daniele Silvestri, a Max Gazzè, a Renato Carosone, alla PFM. Nel 1998 è coautore e co-produttore dell’album di successo di Max Gazzè La favola di Adamo e Eva. Alterna la sua presenza nei tour di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Tiromanicino, incidendo anche i numerosi dischi legati a questi artisti. Emanuele Brignola lavora come bassista dal 1986 per artisti e gruppi prevalentemente italiani e col passare del tempo si occupa sempre di più di arrangiamento, scrittura e produzione musicali in ambito discografico, sonorizzazione di documentari e contenuti video per sigle e pubblicità. Lo spettacolo si arricchisce di esilaranti pupazzi e di incantevoli videoproiezioni creati da Federico Zuntini.