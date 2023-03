Latina Danza Festival, ballerini da tutta la provincia

Un grande successo per il Latina Danza Festival 2023, che domenica 5 marzo ha radunato al “Palazzetto dello Sport Palabianchini”, oltre 500 ballerini da tutta la provincia e migliaia di spettatori accorsi all’evento.

Il Latina Danza Festival è tornato dopo due anni di stop ed ha registrato un boom di adesioni, con la presenza ben 25 scuole desiderose di tornare ad esibirsi. Una manifestazione giunta alla sua 5° edizione, ricordiamo non competitiva, nata e fortemente voluta da Opes Latina, con l’obiettivo di offrire un palcoscenico e l’occasione di potersi esibire dando lustro all’arte della danza.

“Vogliamo ringraziare tutti le scuole partecipanti che con grande entusiasmo si sono esibite – commentano dal Comitato Provinciale Opes Latina – abbiamo superato ogni aspettativa perché proprio quest’anno erano tutti desiderosi di tornare ad esibirsi e siamo contenti di aver offerto tale occasione. Il Latina Danza Festival non è una competizione, ma una vera e propria festa in onore dei ballerini ed è questo il messaggio che vogliamo trasmettere e lo spirito che guida l’evento. Grazie ai genitori di questi bravissimi artisti e tutto il pubblico accorso ed un ringraziamento ai nostri sponsor che ci accompagnano in questo 2023, Autoitalia Ecoliri, Autoeuropa, Bianchi Assicurazioni, Alvi Distributori Automatici, Stratego, Ibms Design, Net in Progress e i media partner LatinaCorriere.it e Latina Quotidiano”.

Tante scuole hanno scelto di promuovere le loro attività, ma soprattutto il loro essere. La danza infatti, si districa tra stili e costumi differenti e rappresenta la massima libertà di espressione. Molti i ringraziamenti ad Opes ricevuti in queste ore per l’impegno profuso nel porre sotto i riflettori la disciplina della danza in tutte le forme in cui essa si manifesta. A presentare, la voce di Daniele Porcelli che ha scandito i ritmi di entrate ed uscite senza sosta. La grande première di danza è stata promossa da Città Sport e Cultura, con il patrocinio del Comune di Latina e Coni Lazio.

A consegnare i riconoscimenti di partecipazione al termine delle esibizioni, gli esponenti di Opes tra cui Davide Fioriello Segretario Generale, Andrea Chiarato dirigente provinciale, Alessandro Marfisi membro di giunta, Daniele Valerio presidente del comitato provinciale di Latina, Angelo Berti dirigente regionale, Maurizio Patarini vice presidente regionale.

Di seguito l’elenco delle scuole di danza che hanno preso parte al Latina Danza Festival 2023.

Accademia Sonia Onelli, Am Joydance, Art Maison, Centro Harmonia, Confidance Academy, Danza Cubana Elaine Cantillo, Danza Fuoricentro, Dance Lab, Fap, Fight Club Frasca Academy, Girodanza, Jungle Family, La Macchia, Les Claquettes 2.0, Magici Eventi, Mb Dance School, Micahela School, Mode Modalità Danza, Non Solo Danza, Over Flow Dance&Fitness Studio, Sati Spettacolo, Scuola Danza Tersicore, Scuola di Danza Petit Pas, Scuola Modulo Latina, Zumba Inclusive.

Si ricorda infine, che per chi dagli spalti si fosse appassionato ad un particolare tipo di danza e volesse provare in prima persona, può prendere contatti con le scuole anche attraverso i canali OPES Latina. Grazie a tutti e appuntamento al prossimo anno con “Latina Danza Festival”.