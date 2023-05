Latina, degrado dei borghi: la protesta dei genitori

In questi giorni di passarelle elettorali nella nostra città fatte da 280 candidati che si scattano selfie e dichiarano l’importanza e la valenza dei Borghi, le mamme dei bambini della materna di Borgo Santa Maria non ci stanno, vedere l’erba nel giardino del plesso scolastico alta oltre un metro è inaccettabile.

Oltre ai problemi igienico sanitari, pulci e zecche che in questa stagione iniziano a proliferare, abbiamo il problema dei rettili e di qualsiasi animale che può introdursi nella struttura.

Con l’inizio della bella stagione i bambini dovrebbero giocare nel giardino, fare attività all’aperto, come ogni buon medico prescrive, ma tutto ciò non sarà possibile ai bambini della materna di Borgo Santa Maria.

Tantissimi genitori si sono offerti di occuparsene volontariamente e a titolo gratuito della cura del verde, ma purtroppo la normativa non permette l’accesso a personale esterno.

Ecco perchè le mamme sono infuriate e non tollerano il clima che si respira in questi giorni a Latina, ecco perchè le persone sono sempre più distanti dalla politica e perchè l’affluenza alle urne è in costante calo.

I cittadini non chiedono grandi opere o cose impossibili, vogliono solamente una città dove i propri figli possano giocare e crescere in tranquillità, nulla di più.