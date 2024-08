Latina, degrado nella fontana e i giardini di Piazza San Marco

Piazza San Marco, centro storico di Latina, cattedrale e intorno edifici di fondazione, dal Museo Cambellotti alla Casa del Combattente. In mezzo la piazza, i giardini, la fontana, una raccolta di rifiuti. Indecoroso, indegno per la città.

All’interno della fontana, senz’acqua e sui gradini di accesso alla base della colonna con la Madonnina in cima, si trova di tutto. Buste colme di stracci, bottiglie, segno del passaggio di senza fiss a dimora, che lasciano tracce delle proprie esistenze difficili e che trovano magari sul prato un giaciglio per dormire la notte, come documentano ancora stracci sparsi.

Complice il caldo dei giorni scorsi, passeggiare in Piazza San Marco è diventato problematico per gli odori nauseabondi di questo cumulo di rifiuti lasciati nell’indifferenza. Vigilanza e il servizio di pubblico decoro sono chiamati a monitore la situazione, alla quale può contribuire anche il senso civico e di appartenenza della città, del quale non può essere piazza San Marco in queste condizioni uno dei biglietti da visita.