Latina, demolita l’abitazione del “Collo d’oca” su Viale Le Corbusier

Dopo decenni di attesa arriva la svolta su viale Le Corbusier: nella mattinata di oggi è stata demolita la storica casetta del cosiddetto “Collo d’oca”, eliminando uno dei punti più critici della viabilità cittadina.

L’intervento è il risultato di un percorso amministrativo iniziato con l’esproprio dell’immobile e proseguito con lo sgombero avvenuto lo scorso gennaio. Un passaggio fondamentale per consentire ora l’avvio dei lavori che porteranno al completamento dell’arteria.

Al posto dell’edificio sorgerà una nuova rotatoria tra viale Le Corbusier e via Aldo Zanetti, con l’obiettivo di eliminare definitivamente la strettoia che per anni ha rappresentato un vero e proprio imbuto per il traffico, migliorando sicurezza e fluidità della circolazione.

“Entriamo finalmente nel vivo di un’operazione attesa da decenni per Latina – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – che consentirà di restituire alla città una viabilità più efficiente e una migliore qualità urbana”.

L’intervento rientra nel progetto “Latina anche città di mare”, finanziato nel 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con completamento previsto entro il 2027. Un’opera strategica che punta a ridisegnare uno degli snodi più complessi della città, trasformando una criticità storica in un’opportunità per il territorio.