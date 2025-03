Latina, denunce, sequestri e multe nell’operazione “Alto impatto

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio a Latina nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, con il coordinamento della Prefettura e il coinvolgimento di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le attività si sono concentrate nei quartieri centrali e periferici, con particolare attenzione alle aree più a rischio.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, insieme al Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno denunciato cinque persone per diverse violazioni:

– Un 24enne trovato in possesso di 0,44 grammi di hashish e di un tirapugni in ferro;

– Un 28enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito;

– Una 40enne, legale rappresentante di un ristorante, per omessa indicazione di allergeni nei menu;

– Un 60enne, titolare di un bar, per aver offerto pietanze assimilabili a quelle di un ristorante senza le necessarie autorizzazioni;

– Una 47enne, titolare di una pizzeria, per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo sugli alimenti, con conseguente sequestro di 60 kg di carne.

Inoltre, un 20enne è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di un grammo di hashish.

Nell’ambito dei controlli stradali, sono state identificate 49 persone e 41 veicoli, con 5 sanzioni elevate e 3 patenti ritirate. Le pattuglie della Polizia di Stato hanno invece identificato 152 persone, controllato 61 veicoli e verificato la posizione di 52 cittadini stranieri, tutti risultati regolari.