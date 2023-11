Latina, deposito scorie nucleari: le perplessità del Comune alla Camera

Forti perplessità, quelle espresse dal Comune di Latina, per la realizzazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi a bassa intensità nel territorio pontino.

Questa mattina alla commissione Ambiente della Camera, l’assessore all’Ambiente di Latina Franco Addonizio, su delega della sindaca Matilde Celentano, ha spiegato:

“Latina ha una centrale nucleare in dismissione. La centrale è a due passi dal Parco Nazionale del Circeo, dal mare e da un poligono di tiro quindi la realizzazione nel nostro territorio di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi è molto difficoltoso. Siamo una ex palude, abbiamo un sistema di canali complicatissimo che nel tempo sono stati per lo più tombati. Per questo per noi è molto difficile fare una richiesta per proporci come deposito di scorie radioattive”.