Latina, derubano una donna sul CSC e utilizzano la sua carta di credito

Sono due uomini di origine algerina i responsabili del furto di qualche giorno fa ai danni di una donna di Latina.

Il fatto è avvenuto mentre la vittima e i due malviventi si trovavano all’interno di un bus di linea che stava percorrendo le strade del capoluogo. I ladri, rispettivamente di 27 e 33 anni ed entrambi regolari sul territorio nazionale, si sono impossessati della borsa della vittima e, in un secondo momento, hanno addirittura utilizzato una carta di credito per effettuare un pagamento presso un negozio della zona.

I carabinieri, informati dell’accaduto, hanno avviato le ricerche per rintracciare i due uomini protagonisti del furto e, una volta identificati, hanno proceduto a denunciarli.