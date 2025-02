Latina, Di Cocco incontra i balneari per pianificare l’estate sul lungomare

Latina si organizza per la stagione estiva con un piano che semplifica le autorizzazioni per gli eventi e potenzia i servizi sul lungomare. Gli assessori Antonio Cosentino (Attività produttive) e Gianluca Di Cocco (Marina) hanno incontrato associazioni di categoria e operatori per discutere le novità.

Meno burocrazia per i locali

Le attività potranno ottenere un’unica autorizzazione per gli eventi musicali dell’estate presentando un calendario preventivo, evitando richieste ripetitive. “L’obiettivo è rendere più semplice il lavoro degli operatori e garantire una programmazione chiara per tutta la stagione”, ha spiegato Cosentino. “Questo sistema permetterà di snellire le procedure, ridurre i tempi di attesa e offrire maggiore certezza agli esercenti. Ringrazio tutte le parti coinvolte per la disponibilità e il contributo nel migliorare il protocollo dello scorso anno”.

Più servizi sul litorale

L’amministrazione ha avviato le gare per bagnini, bagni pubblici, docce e passerelle. “Stiamo lavorando per rendere il lungomare più accogliente e funzionale, con interventi di arredo urbano e pulizia, oltre a un calendario di eventi per animare la stagione”, ha dichiarato Di Cocco. “Abbiamo riconfermato la navetta Fun’n’bus, utile ai giovani, e siamo in attesa di novità sui fondi regionali per la protezione della costa. Inoltre, grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune, realizzeremo una spiaggia attrezzata per disabili, un segnale importante di inclusione e accessibilità”.

Operatori e amministrazione lavorano in sinergia per garantire un’estate organizzata e vivace, pronta ad accogliere cittadini e turisti.