Latina, Di Cocco: “Intesa con Cotral per la riqualificare le autolinee”

“Vista da anni la necessità di contrastare il degrado e gli atti criminosi nell’area tra via Romagnoli e viale Le Corbusier, amministrazione comunale e Cotral hanno impresso un’accelerata al percorso collaborativo che consentirà in tempi brevi di realizzare un progetto di riqualificazione”. E’ quanto affermato dall’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco a margine di una recentissima riunione operativa che si è tenuta presso il servizio Mobilità, alla presenza del presidente Cotral, l’avvocato Amalia Colaceci, dei tecnici della società in house della Regione e del presidente della commissione Sviluppo economico della Regione Lazio, Enrico Tiero.

“Il progetto – ha spiegato l’assessore Di Cocco – si pone una serie di obiettivi, a partire dalla sicurezza che sarà garantita mediante un’adeguata illuminazione, la videosorveglianza e un accurato controllo degli accessi all’immobile oggi presente alle autolinee, e della sua riqualificazione interna.

I lavori comprenderanno la ristrutturazione degli uffici al pianterreno e la realizzazione di una nuova sala per il personale, affacciata sul piazzale partenze, servizi igienici, e sale d’aspetto per le utenze dove si potrà entrare, attraverso un tornello, solo se muniti di biglietto o abbonamento. Sono previsti più servizi a disposizione dei viaggiatori con sedute nuove, prese di corrente per ricaricare di telefoni e pc, e connessione wi-fi”.

“Grazie ad un significativo investimento di Cotral – ha specificato Di Cocco – vedremo nascere un progetto di riqualificazione, funzionale alle nuove esigenze della città. Con la riqualificazione delle autolinee si avranno una serie di risultati: la realizzazione di un’opera di rigenerazione urbana, l’erogazione di servizi più efficaci e la riqualificazione estetica di un’intera area a ridosso del centro cittadino”.

“Ringraziamo Cotral – ha concluso l’assessore Di Cocco – per aver sposato appieno l’idea dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano, andando ben oltre l’iniziale progetto di semplice manutenzione straordinaria, che servirà anche il trasporto pubblico locale. Un ringraziamento doveroso va alla Regione Lazio, nelle persone dell’assessore alla Mobilità Fabrizio Ghera e del presidente Tiero che hanno dato modo di riprendere il confronto con Cotral, rimasto arenato per troppo tempo. La sinergia e la collaborazione che stanno emergendo in questo periodo, tra Comune e Regione Lazio, è inedita per la storia recente di Latina e sta generando frutti e investimenti importanti che difficilmente si erano visti in passato”.