Latina, Di Donato resta e inizia a lavorare con Patti

Mister Di Donato rimane. È quasi certo, ben oltre l’anno di contratto che lo lega al Latina. Allontanate le nubi sul proseguo del tecnico sulla panchina nerazzurra.

Nel frattempo il Latina ha scelto il nuovo ds.

Matteo Patti, facendo parte dell’area Distretti Ecologici, ha avuto in questi anni la possibilità di seguire attentamente le partite del Latina al Francioni, avendo un’idea molto chiara del gioco praticato dalla squadra Di Donato.

Lo scorso anno responsabile del settore giovanile dell’Ascoli, Patti, che vive da tempo ad Aprilia, intraprenderà la carriera da direttore sportivo dopo esser stato manager della Reggina in Serie C1 e collaboratore tecnico in Serie B.