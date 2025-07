Latina, Di Livio addio. Arrivano due giovani in difesa. Domani la Roma

Era nell’aria e poco fa è arrivata l’ufficialità: le strade tra il Latina e Lorenzo Di Livio si divideranno ufficialmente. Il centrocampista e capitano della squadra pontino, si è trasferito a titolo definitivo al Campobasso. Arrivato a Latina tre stagioni fa, Di Livio ha saputo guadagnarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico della società e in particolare di quello di mister Di Donato, indossando la fascia da capitano e contribuendo in oltre 100 partite ufficiali. Un rapporto arrivato però ai ferri corti nella scorsa stagione, quando Di Livio era finito un po’ ai margini.

Un giovane rinforzo per la difesa: il nuovo acquisto Regonesi

Per continuare la crescita della rosa in vista della nuova stagione, il Latina ha ufficializzato intanto l’arrivo di Iacopo Regonesi, difensore centrale mancino classe 2004, in prestito dall’Atalanta. Prodotto del settore giovanile bergamasco, Regonesi ha maturato esperienze in Serie C con Renate e Clodiense e si è affermato a livello nazionale vincendo il titolo di Campione d’Europa nel 2023 con l’Italia Under 19. Sempre in difesa, arriva anche Calabrese. Difensore classe 2002, rientra in nerazzurra stavolta a titolo definitivo, dopo aver già indossato la nostra maglia nella stagione 2022/2023, culminata con la qualificazione ai playoff e arricchita anche da un gol. Contratto biennale per il centrale difensivo.

Prodotto del vivaio dell’Hellas Verona, da capitano della formazione gialloblù, ha conquistato la promozione nella massima categoria giovanile. Nell’ultima stagione ha disputato il Girone B di Serie C con il Campobasso, giocando 28 gare e segnando una rete.

Domani l’amichevole di prestigio al Francioni

Infine, cresce l’attesa per la sfida amichevole tra il Latina e la Roma Primavera in programma domani alle 18:00 allo stadio Domenico Francioni. Per questo test di alto livello saranno aperti i settori Tribuna Laterale e Gradinata, con ingresso gratuito per under 18, donne e over 65 (con obbligo di ritiro titolo d’ingresso) e biglietti digitali a solo 1 euro per favorire la partecipazione di famiglie e gruppi di amici.