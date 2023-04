Il Latina vince in rimonta l’ultima partita di campionato, regalandosi l’ottava posizione e i play off. Domenica prossima, la poule promozione porta a Monopoli. Centrato l’obiettivo, di fare meglio dello scorsa stagione. Di Donato e i suoi si giocano il sogno. Dall’altra lo scoramento della Fidelis Andria, battuta e condannata alla retrocessione diretta. Rissa in campo sotto la curva ospite nel dopo gara, tra addetti ai lavori.

Cronaca

Dopo 19 secondi Ganz calcia da posizione defilata, collo pieno ben oltre la traversa; allo scoccare del 2’ il diagonale di Fabrizi impegna severamente Savini, che casualmente restituisce palla sui piedi dell’attaccante, per niente lucido sulla ribattuta a rete.

La Fidelis passa al 7’. La difesa di lascia sorprendere sul lancio in lancio in profondità, che raggiunge Micovischi sulla destra, appoggio all’indietro per Ventola, piatto in corsa a fil di palo.

Splendida la trama del pareggio nerazzurro al 15’. Triangolazione sulla destra tra Di Livio e Sannipoli, “soldatino junior” riceve il pallone di ritorno e serve a Ganz un pallone irrinunciabile, solo da mettere dentro. E l’altro figlio d’arte non si da attendere.

Ripresa

Due grossissime occasioni per il Latina ad inizio ripresa. Al 2’ sul cross di Carissoni per Ganz, colpo di testa e prima risposta di Savini, che sugli sviluppi dell’azione è ancora più miracoloso sul tocco da due passi dello stesso Ganz. Al 4’ travarsone di Sannipoli sul secondo palo, arriva in corsa Carissoni, sinistro strozzato tra le braccia di Savini. Quindi al 7’sempre Carissoni si libera di due uomini e calcia dal limite, conclusione alta. Al 10’ proteste locali per la trattenuta diu Borg su Fabrizi all’ingresso dell’area di rigore.

La supremazia del Latina si concretizza al 18’. Magistrale lancio di 60 metri di Sannipoli per Carissioni, che entra in area si accentra e scarica il destro sull’angolo opposto. Nella restante ci prova Ekuban a spaventare i pontini. Prima al 27’ Ekuban in rovesciata e in pieno recupero, con un tiro deviato dalla difesa in corner.

LATINA – FIDELIS ANDRIA 2-1

LATINA: Tonti, Amadio, Di Livio, Sannipoli (42’st Calabrese), Ganz (42’st Peschetola), De Santis, Carissoni (29’st Furlan), Esposito, Fabrizi (42’st Belloni), Riccardi (20’st Barberini), Cortinovis.

A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Gallo.

All. Di Donato

FIDELIS ANDRIA: Savini, Ventola (9’st Ekuban), Costa Ferreira (35’st Castellano), Borg, Ciotti (1’st Salandria), Candellori, Dalmazzi, Micovschi, Paolini (39’st Pavone), Marino (9’st Delvino), Bolsius.

A disp. Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Djibril, Grosso, Alba.

All. Cudini

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

ASSISTENTI: Pascali di Bologna – Marchetti di Trento

4° UOMO: Gai di Carbonia

MARCATORI: 7’Ventola, 15’ Ganz, 18’st Carissoni

NOTE: ammoniti Peschetola, Barberini, Ciotti, Marino. Rec. pt 0’, st 5’