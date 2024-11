Paura a Latina dove i carabinieri hanno rintracciato un 59enne che si era allontanato dalla propria abitazione, dichiarando al fratello il desiderio di suicidarsi, sopraffatto da problemi economici e dalla disoccupazione. Dopo la denuncia di scomparsa, i militari hanno individuato l’uomo in stato confusionale all’interno della sua auto, su una strada della città. Successivamente, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 per ricevere assistenza medica.