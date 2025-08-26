Latina, disabile di 72 anni investito sulle strisce: è grave

Stava attraversando viale Le Corbusier con il suo deambulatore quando un’auto lo ha travolto, scaraventandolo sul cofano e contro il parabrezza prima della caduta sull’asfalto. L’uomo, 72 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti, dove è ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:30 di ieri nel tratto tra viale Vespucci e viale Bruxelles. Alla guida della Seat Ibiza c’era un 84enne della zona, che non avrebbe fatto in tempo a evitare l’impatto. Sul posto la Squadra Volante e la Polizia Stradale di Terracina, che ha effettuato i rilievi. All’automobilista è stata ritirata la patente e il mezzo è stato sequestrato.