Latina, disservizi nel trasporto pubblico. Di Cocco:”Basta scuse, ora scattano le penali”

Continuano i disservizi nel trasporto pubblico locale di Latina. Proprio per questo l’assessore ai Trasporti, Gianluca Di Cocco, ha convocato un tavolo urgente con i vertici di CSC Mobilità, la società che gestisce il servizio, per affrontare i continui disagi subiti da studenti, lavoratori e famiglie, annunciando al contempo l’avvio delle procedure per l’applicazione di diffide e penali come previsto dal contratto. “Continuano a registrarsi disservizi nel trasporto pubblico locale della città di Latina e, ancora una volta, i cittadini sono costretti a subire ritardi, inefficienze e un servizio che non risponde alle esigenze quotidiane”, ha dichiarato duramente Di Cocco, sottolineando come l’amministrazione stia procedendo con le opportune contestazioni nei confronti della società affidataria per far rispettare gli impegni assunti.

A far scattare l’ira del Comune è soprattutto il contrasto tra l’attuale qualità del servizio e le ingenti risorse economiche recentemente stanziate per il settore. Grazie alla sinergia con la Regione Lazio, infatti, a Latina sono stati assegnati 4 milioni di euro per il 2026, con un incremento di oltre 721mila euro basato sui fabbisogni effettivi della popolazione, a cui si è aggiunto un ulteriore milione di euro comunicato dall’assessore regionale Fabrizio Ghera. “Quello che ritengo inaccettabile – ha affermato Di Cocco – è che, nonostante gli sforzi messi in campo per affrontare le criticità economiche che per anni hanno caratterizzato il trasporto pubblico locale a Latina, continuino a emergere giustificazioni per disservizi che non possono più essere considerate tollerabili”.

L’assessore ha poi voluto ricordare come le attuali difficoltà affondino le radici in scelte del passato, evidenziando che il contratto ereditato avrebbe potuto essere impostato in maniera molto più lungimirante ed efficace fin dalle sue origini. Di fronte ai nuovi e importanti investimenti regionali, l’amministrazione non è più disposta a tollerare passi falsi da parte del gestore. “Le risorse pubbliche vengono messe a disposizione per migliorare il trasporto e garantire un servizio efficiente ai cittadini, non per continuare a giustificare inefficienze. La città di Latina merita rispetto: chi gestisce un servizio pubblico deve garantire qualità, puntualità e attenzione verso gli utenti”, ha concluso Di Cocco.