Latina, distrutto uno dei nuovi totem informativi: si tratta di un atto vandalico

Una spiacevole scoperta quella di questa mattina in centro a Latina, dove uno dei nuovi totem informativi installati lungo corso della Repubblica, in prossimità del varco della zona pedonale, è stato ritrovato completamente distrutto. Dai primi accertamenti effettuati dal Comune, si tratterebbe di un gesto vandalico deliberato, e non di un danno accidentale causato da un mezzo di servizio, come accaduto in passato. A confermarlo, anche le verifiche congiunte messe in atto da ABC.

Il totem, come riportato da Latina Oggi, realizzato con una lastra di travertino, è stato rotto alla base e fatto cadere con violenza fino ad andare in frantumi, segno evidente della forza impiegata per compiere l’atto. Il gesto, dunque, appare volontario e mirato a danneggiare uno degli elementi del nuovo arredo urbano del centro.

Nelle prossime ore, le telecamere di videosorveglianza installate nella zona verranno analizzate per cercare di ricostruire l’accaduto e identificare l’autore del danno.