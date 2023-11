Latina a Foggia, Di Donato:”I duelli faranno la differenza”

Dopo la brutta sconfitta interna rimediata nell’ultimo match con il Picerno, il Latina è pronto a scendere in campo. Lo farà provando a tornare a far punti nell’ostica trasferta di Foggia. Un campo blasonato e un avversario forte che però non spaventa di certo i ragazzi di Di Donato. Una gara tosta in cui duelli ed episodi faranno la differenza, così ha spiegato in conferenza il tecnico neroazzurro alla vigilia del match di domani sera:

Sulla partita di domani:

“Sicuramente quella di domani è una partita importante per noi, dobbiamo cercare di ripartire, ma siamo abituati. Incontreremo una squadra forte in un campo blasonato dove cercheremo di andare a fare punti come è stato in questi anni”.

Sulla partita di domenica scorsa:

“A mente calda, a fine partita, avevo una percezione poi rivedendola con i ragazzi io ti dico che fino al gol subito c’è stato solo il Latina in campo, il Picerno si è solo difeso nella loro metà campo, sfruttando poi un’unica disattenzione che abbiamo avuto. Dobbiamo cercare di lavorare e cercare di capire che in quel momento bisogna essere ancora di più squadra cercando di di far passare quei 5 minuti per poi tornare a giocare. Questo è un campionato tosto in cui l’episodio ti può far girare la partita in un verso o nell’altro”.

Sui punti lasciati per strada:

“Sicuramente qualche punto per strada l’abbiam perso, però ti fa capire la la difficoltà di questo di questo campionato di questo campionato. Nonostante alti e bassi, siam tutti lì quindi può succedere di tutto in questo finale di prima parte di campionato, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare il singolo episodio e portarla dalla nostra parte perché poi lì ci vai a costruire un’intera gara”.

Sul Foggia e come arriva la squadra al match:

“Il Foggia è una rosa con giocatori importanti, giocatori forti di categoria, però altrettanto lo siamo noi. Cercheremo come al solito di fare la nostra partita provando sin da subito a imporre il nostro gioco. Domani sarà una partita, come già detto, in cui farà la differenza l’episodio”.

Sugli indisponibili e sui giocatori recuperati

“Siamo tutti recuperati tranne Biagi infortunato e Rocchi squalificato, rientra a Cortinovis e poi siamo tutti disponibili. Centrale domani giocherà Marino in quello che forse è il suo ruolo naturale. Voglio una squadra propositiva, farà la differenza vincere i duelli”.

Sui giocatori che devono fare la differenza:

“Ma noi stiamo cercando con i giocatori che abbiamo di fare qualcosa in più, quel qualcosa in più me lo può dare Riccardi, me lo può dare Del Sole o Di Livio. Aldilà di tutto dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara, spesso in una stessa partita ci sono più partite da giocare e lì dobbiamo dobbiamo ancora crescere dobbiamo cercare di capire il momento dove poter accelerare, quando stare stare nelle posizioni e ricompattarci. Noi siamo una squadra che ha dimostrato che di occasioni ne creiamo tante quindi dobbiamo essere bravi a capire la situazione e colpire quando c’è da colpire”.

Su come influisce la classifica corta sulla gestione mentale:

“Come ti ho detto, questo è un campionato difficilissimo sotto tutti i punti di vista. Oltre le qualità delle squadre, che si equivalgono, la gestione mentale diventa fondamentale. Quello che dobbiamo essere in grado noi di capire è di gestire queste emozioni, perché oggi quando purtroppo quando siamo stati lì per fare il passo si è sbagliato quindi vuol dire che dobbiamo lavorare in quel senso e gestire questo tipo di emozioni perché noi quando siamo noi siamo una un’ottima squadra e possiamo far male a tutti”.