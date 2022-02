Latina domani a Pagani, aspettando il tedesco Kragl

Chiuso il mercato dei trasferimenti, rimane aperto quello degli svincolati.

Il Latina aspetta Oliver Kragl, il tedesco dal sinistro micidiale, che Di Donato potrebbe schierare come mezzala o esterno. Preferibile la prima opzione, non avendo il passo del cursore.

Le condizioni per l’arrivo in nerazzurro ci sono tutte, a partire dalla vicinanza con il capoluogo pontino, essendo la moglie Alessia Macari di Casalvieri, conosciuta ai tempi del Frosinone del calcio e famosa per essere stata La Ciociara in “Avanti un Altro!” di Paolo Bonolis e per aver vinto il Grande Fratello Vip nel 2016.

Giocatore che cerca rilancio e possibilmente forma, visto che non scende in campo dallo scorso maggio. Potrebbe essere l’ ideale per il salto di qualità, senza dimenticare l’obiettivo salvezza, anche se il gol segnato a Gigio Donnarumma accende facilmente l’entusiasmo. Sorprende il passaggio di Nicolao a Foggia e qui si spiega l’arrivo sulla fascia sinsitra di Sarzi Puttini, dal Messina via Ascoli.

Domani intanto sarà di nuovo campionato, in un mese di febbraio dal calendario intenso: 7 gare tra recuperi e turni infrasettimanali. Si inizia con il recupero della seconda di ritorno, slittata per l’emergenza Covid.

Alle 14.30 in campo Paganese – Latina.