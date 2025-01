Latina, domani al D’Annunzio “Il Sequestro” di Fran Nortes

Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, presentano domani sabato 25 gennaio alle ore 21,00 al Teatro Comunale D’Annunzio, “Il Sequestro” di Fran Nortes, con Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi e con Alessandra Frabetti e Salvatore Riggi, per la regia di Rosario Lisma.

“Il sequestro” è un’opera spagnola inedita in Italia, scritta dall’attore di cinema, televisione e teatro – già rivelatosi anche drammaturgo di successo con “L’estinzione dei dinosauri” – Francisco (Fran) Nortes; è stata allestita con enorme consenso di pubblico nelle passate stagioni oltre che in Spagna anche in Argentina, Cracovia, Messico, Panamá, Repubblica Dominicana, Uruguay, Varsavia. Il mercato rionale non può chiudere! Per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, fra cui la sua, il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio dell’autorità che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica. E ancor meno con la ingenua sventatezza del cognato Mauro, che garantisce un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci e fraintendimenti.

E se la ministra, come previsto, è sicuramente una cinica farabutta, c’è chi si rivela anche peggio di lei. Lo scopriranno presto i volenterosi, ma sgangherati protagonisti – interpretati da un irresistibile quintetto di attori – di questa perfetta macchina teatrale.