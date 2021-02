Latina, domani al Francioni arriva il Nola. Trasferta a Muravera, recupero il 3 marzo

LATINA – Seconda giornata di ritorno nel turno infrasettimanale di domani pomeriggio, quando al Francioni il Latina Calcio 1932 affronterà il Nola, attualmente penultima della classe.

Vigilia

E’ la proverbiale partita che nasconde mille insidie, sia per l’approccio iniziale che per il momento dell’avversario, il quale è imbattuto da sei turni. Con una vittoria e cinque pareggi il Nola sta cercando di giocarsi bene le carte salvezza nel girone di ritorno. Dal canto suo la squadra di Scudieri, rinfrancata dai sei gol di Santa Maria Capua Vetere, sa bene di doversi contendere il salto di categoria con il Monterosi e a questo anche la Vis Artena, sempre in attesa che una tra Nocerina e Savoia possa accelerare il passo. Rispetto a domenica, Allegra torna a disposizione, mentre Sevieri è ancora fermo ai box.

Recuperi

Tra giovedì e venerdì sapremo se si giocherà o meno Giugliano – Latina. I campani dopo la Nocerina, domani salteranno anche la trasferta di Maranola con l’Insieme Formia. I quattro giocatori positivi, per i quali è finita la quarantena, devono sottoporsi ai tamponi della ASL. Se si saranno negativizzati, giovedì ci sarà il giro di tamponi per il gruppo squadra. Poi verranno prese le decisioni del caso.

Fissata intanto la data del recupero per Muravera – Latina, valevole per la 10a giornata di andata. La partita inizialmente programmata per il 6 gennaio scorso, si giocherà in terra sarda il 3 marzo prossimo al Comunale di Muravera. Nel girone G nello stesso giorno verranno recuperate anche le gare Monterosi-Vis Artena e Insieme Formia-Nocerina, valide rispettivamente per la 15a e 12a giornata del campionato.