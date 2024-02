Appuntamento a domani allo spazio culturale Nicolosi di Latina per la presentazione del nuovo romanzo di Gabriele Marconi Eden in Fiamme, edito da Castelvecchi. Le presenteranno il nuovo romanzo di Gabriele Marconi, “Eden in Fiamme”, edito da Castelvecchi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Latina, sarà presentato dalle associazioni culturali “Spazio Culturale Nicolosi” e “Città Domani” e vedrà la partecipazione del Sindaco, Matilde Celentano, Nicola Procaccini, Eurodeputato e Co- Presidente dei Conservatori Europe e dell’autore. Modererà il giornalista Matteo Palombo.

Gabriele Marconi, giornalista professionista, é stato direttore responsabile del mensile “Area” e oggi si occupa di comunicazione istituzionale e di editing letterario. Ha pubblicato cinque romanzi, poemi e canzoni.

“Eden in Fiamme” vede protagonisti tre amici romani che si arruolano nella Repubblica Sociale Italiana dopo l’8 settembre. La storia è del 1979, con il narratore che racconta le vicende di quegli anni a due giovani ragazzi, immersi a loro volta nella tempesta degli Anni di Piombo”.