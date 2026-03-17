Latina, domani appuntamento con la storia: la sindaca al fianco della squadra

Tredici anni dopo la possibilità di riportare un trofeo nelle bacheche nerazzurre. Il Latina Calcio si prepara a scendere in campo domani al Viviani di Potenza per l’andata della finale di Coppa Italia Serie C. Una sfida che vale una stagione e che riaccende i ricordi dell’ultimo successo nerazzurro nella competizione, quando il 21 aprile del 2013 i pontini riuscirono ad avere la meglio sul Viareggio. Alla vigilia del match, la squadra ha ricevuto il sostegno delle istituzioni. Questa mattina infatti, presso lo Stadio Domenico Francioni, si è svolto un incontro tra il gruppo squadra e la sindaca Matilde Celentano, che ha voluto portare l’abbraccio dell’intera città.

In un clima disteso e partecipato, è stato sottolineato quanto sia importante rappresentare Latina e il suo territorio in un appuntamento così prestigioso. A fare gli onori di casa il presidente Antonio Terracciano, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la vicinanza mostrata in un momento così significativo della stagione. L’auspicio condiviso è quello di vedere una grande partecipazione di tifosi, pronti a sostenere la squadra sia nella gara di andata sia, soprattutto, nella sfida di ritorno in programma il 1° aprile ancora al Francioni. Latina che si allenerà nel pomeriggio, prima di partire alla volta di Potenza.