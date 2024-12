Latina, domani arriva il Cerignola. Boscaglia: “Dobbiamo trovare equilibrio”

Alla vigilia della sfida di domani sera contro il Cerignola, Roberto Boscaglia, allenatore del Latina, è intervenuto in sala stampa per fare il punto sulla situazione della squadra. Nonostante la buona prestazione offerta in alcune gare, la squadra ha alternato momenti positivi a sconfitte pesanti, un aspetto che il tecnico ha sottolineato come uno dei principali su cui lavorare.

Sulle prestazioni altalenanti della squadra:

Boscaglia ha analizzato le ragioni dietro la mancanza di continuità, in particolare dopo le sconfitte contro squadre come Trapani, Crotone e Potenza (5-1). “Abbiamo alternato prestazioni di grande valore, come quelle contro Sorrento e Picerno, a sconfitte pesanti in cui abbiamo subito gol in rapida successione, come è successo a Potenza”, ha dichiarato l’allenatore. “Questo accade perché non siamo ancora riusciti a trovare un equilibrio emotivo e caratteriale che ci permetta di reagire prontamente alle difficoltà in campo. Siamo ancora una squadra che deve lavorare su questi aspetti, sulla capacità di non perdere la lucidità nei momenti critici della partita.”

Sul lavoro mentale e psicologico della squadra:

Boscaglia ha continuato parlando dell’importanza dell’aspetto psicologico: “Il lavoro sulla testa dei giocatori non è semplice, ma è fondamentale. L’allenatore non è un motivatore, ma credo che i calciatori professionisti, che giocano in categorie come la Serie C, debbano già avere una motivazione interiore forte. Se non ce l’hanno, non dovrebbero nemmeno essere in campo. Noi dobbiamo lavorare per tirar fuori da loro quella determinazione, quel carattere che serve per affrontare una stagione difficile come questa. Il talento è importante, ma senza motivazione, senza carattere, il talento non basta. Lo stanno dimostrando, ma devono continuare su questa strada.”

Sull’episodio dell’aggressione alla squadra:

L’allenatore ha poi commentato l’aggressione subita dalla squadra durante il ritorno da Potenza. “Sono episodi che vanno oltre il calcio. I tifosi hanno il diritto di esprimere il loro dissenso, ma la violenza non ha alcun posto nel nostro mondo. A noi interessa concentrarci solo sul nostro lavoro in campo. Certo, queste situazioni possono influire sulla serenità della squadra, ma la nostra attenzione deve essere rivolta esclusivamente alla partita, alla nostra reazione e ai miglioramenti che dobbiamo fare.”

Sul match contro il Cerignola:

Guardando alla partita di domani, Boscaglia ha messo in evidenza le difficoltà che il Latina dovrà affrontare. “Il Cerignola è un avversario molto forte, ben allenato e con tanti giocatori esperti, alcuni dei quali hanno anche giocato in categorie superiori. È una squadra che sa come affrontare il campionato e sarà una partita tosta. Siamo pronti a dare il massimo e a metterci alla prova contro una squadra che sta facendo bene. Sappiamo che dovremo essere al 100% per portare a casa un risultato positivo.”

La situazione della formazione:

Infine, sull’aspetto della formazione, Boscaglia ha aggiornato sulle condizioni fisiche dei giocatori: “Non ci sono grandi novità, Mastrone è ancora squalificato e ci sono alcuni piccoli problemi fisici da valutare, ma ci auguriamo di recuperare qualcuno entro domani. La situazione è in continuo monitoraggio e vedremo come evolverà nelle prossime ore.”