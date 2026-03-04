Latina, domani arriva il Sorrento. Guida:”Una sfida dal peso specifico importante”

Il Latina si prepara al turno infrasettimanale contro il Sorrento, in programma domani alle 18 allo Stadio Francioni. Mister Volpe ancora squalificato, e allora a presentare la sfida ai microfoni è stato il suo vice, Cisco Guida, intervenuto per fare il punto sulla squadra e sulla preparazione alla gara ormai alle porte. I pontini arrivano alla sfida con l’obiettivo di consolidare la loro posizione in classifica, dopo un periodo di prestazioni altalenanti che hanno mostrato però carattere e determinazione, come evidenziato dal pareggio ottenuto in rimonta a Giugliano. Il Sorrento, invece, arriva al Francioni in buona forma, reduce da una serie positiva di risultati, consapevole di essere una squadra fisica e organizzata, capace di attaccare con velocità negli spazi e di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Una gara importante

“Siamo entrati nella fase decisiva della stagione e la gara di domani contro il Sorrento ha un peso specifico molto importante nel nostro percorso. Ogni punto può fare la differenza e queste partite incidono non solo sulla classifica, ma anche sul morale e sulla continuità. Non è una finale, ma è una sfida che va affrontata con grande attenzione, concentrazione e senso di responsabilità.”

Giugliano

“A Giugliano abbiamo disputato una partita combattuta. Forse non è stata la nostra miglior prestazione allo Stadio De Cristofaro, però la squadra ha dimostrato ancora una volta di non mollare mai. In alcune situazioni chiave avremmo potuto gestire meglio la gara, ma sono partite da cui bisogna saper prendere gli aspetti positivi e continuare a lavorare sui dettagli per crescere.”

Preparazione alla gara

“La settimana corta è stata gestita puntando soprattutto sul recupero e sulla qualità del lavoro. Con un calendario così serrato, l’aspetto fisico e quello mentale diventano fondamentali, ma in questo momento non possiamo permetterci di fare troppi calcoli o pensare a quello che verrà dopo. L’unica gara a cui dobbiamo pensare è quella di domani, che per noi è la partita più importante. Alla trasferta di Salerno penseremo successivamente, con lo stesso approccio e la stessa attenzione.”

L’avversario

“La squadra è sul pezzo, c’è grande responsabilità e una forte coesione tra di noi. Contro il Sorrento mi aspetto una partita difficile, come lo sono tutte in questo momento della stagione. Dovremo essere intensi, attenti e pronti a sfruttare le occasioni che si presenteranno, senza mai perdere equilibrio, perché affronteremo un avversario con giocatori di gamba, capaci di attaccare bene gli spazi e la profondità.”