Latina, domani arriva l’Avellino. Boscaglia:”Sarà tosta anche per loro”

Dopo il ko di Foggia è tempo di viglia in casa Latina. Domani alle 15.00 al Domenico Francioni arriva l’Avellino, squadra forte e uscita come vera e propria regina da quello che è stato il mercato di riparazione. I nerazzurri proveranno in ogni modo a riprendere il filo per tornare a far punti dopo le tre vittoria consecutive, prima del passo falso dello Zaccheria. Rispetto alla gara d’andata entrambe le squadre hanno cambiato guida tecnica, con gli irpini che partono favoriti. Servirà dunque il miglior Latina per dare filo da torcere ai biancoverdi dell’Avellino, così come confermato in conferenza anche dal tecnico Roberto Boscaglia, che con queste parole ha introdotto il match:

Gara di domani e avversario

“Le partite vanno preparate tutte alla stessa maniera. Quella di domani è una gara che dal punto di vista emotivo sei prepara da sola, mentre magari contro altre squadre non è così e spesso hai bisogno di alzare attenzione e intensità. Sappiamo che è una partita difficilissima e l’abbiamo preparata bene, ci aspetta una partita tosta, ma non lo sarà solo per noi. Deve essere una partita intensa perché giochiamo contro una squadra costruita per vincere e che nel corso del campionato ha anche cambiato guida tecnica. Una squadra che è piena di giocatori importanti e dovremo stare attenti sia a quello che è il collettivo e sia alle loro individualità. Mancherà Di Livio per una lieve elongazione“.

Ultimi giorni di mercato

“Con il direttore parliamo tutti i giorni, lui sa e sicuramente qualcos’altro ci sarà però oggi per me la cosa più importante è pensare alle partite perché la squadra ha bisogno di giocare, fare punti e soprattutto di incrementare quello che è il nostro percorso di crescita. Poi chi verrà si metterà sicuramente a disposizione. Credo che nessuna vada via.”

Ruolo di Riccardi

“Riccardo è un giocatore forte, che io e il mio staff consideriamo titolare indipendentemente dal fatto che magari abbia giocato un po’ meno rispetto agli altri, ma è un giocatore che può fare tanti ruoli a metà campo. Può fare la mezz’ala, può giocare a due, può fare anche un esterno. Ha qualità, ha gamba e ha intelligenza“.