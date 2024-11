Latina, domani c’è il Sorrento. Boscaglia: “Gara da interpretare al massimo”

Il Latina torna al Francioni dove la vittoria è diventata ormai un vero e proprio tabù. I nerazzurri, reduci dal pareggio in casa della Juventus Next Gen, saranno protagonisti domani tra le mura amiche dell’anticipo della 14esima di campionato del Girone C di Lega Pro. Ospite il lanciato Sorrento (calcio di inizio alle ore 17.30), squadra che naviga in piena zona playoff. Ad anticipare i temi del match questa mattina in conferenza stampa è stato il tecnico siciliano dei nerazzurri, Roberto Boscaglia, che ha raccolto 4 punti nelle sue prime tre uscite con i pontini: “Per la prima volta dal mio arrivo abbiamo svolto una settimana quasi tipo, recuperando tutti quanti a parte i lungodegenti. Questo ci ha permesso di lavorare un po’ più su di noi e preparare una partita con il Sorrento che sarà difficile. Dobbiamo approcciare bene, soprattutto sul piano psicologico, sappiamo che sarà tosta e difficile contro una squadra forte, propositiva che sa quello che vuole in campo e che fa dei movimenti senza palla la sua principale abilità. Dovremo essere bravi ad arginarli mettendoli in difficoltà. Sarà una partita che dovremo cercare di vincere in tutti i modi attraverso la prestazione”.