Latina, domani c’è la Cavese, Boscaglia: “Servirà dare il massimo”

Alla vigilia della scontro salvezza di domani alle 20:30 Francioni tra Latina e Cavese, mister Roberto Boscaglia ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione della squadra e le aspettative per la partita. Con il campionato che entra nella fase decisiva e le partite che iniziano a diminuire, il tecnico ha sottolineato la necessità di mantenere alta la concentrazione e l’attenzione ai particolari.

“Il mood della squadra è quello di concentrarsi e fare attenzione ai dettagli”, ha dichiarato Boscaglia. “Le partite cominciano a diminuire, e ora sono tutti scontri diretti importanti. È fondamentale fare punti, guardare la classifica e concentrarsi sul recupero delle posizioni davanti a noi. La partita di domani sarà difficile, ma anche per loro. Dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza che possiamo ottenere i tre punti, cercando di fare una grande prestazione sotto ogni aspetto: motivazione, emotività, e aspetto tecnico-tattico.”

Il mister ha anche parlato della chiusura del mercato, che ha portato maggiore serenità tra i giocatori. “Sicuramente c’è un pensiero in meno ora. Il mercato è chiuso e i ragazzi possono concentrarsi al 100% sul lavoro da fare. Abbiamo nuovi innesti come Rapisarda, un giocatore esperto che ci darà una mano. Aspettiamo anche il ritorno di Zuppel, che è ancora in convalescenza, e quello di Crecco, mentre Riccardi, Di Livio e Ciciretti sono rientrati.”

A proposito della partita contro il Messina, in cui la squadra ha ottenuto un pareggio che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, Boscaglia ha spiegato: “La prestazione c’è stata, ma ci è mancata un po’ di attenzione nei momenti cruciali. La differenza l’ha fatta l’agonismo. Noi abbiamo avuto più occasioni, ma loro sono stati più concreti e attenti nelle situazioni decisive.”

Riguardo alla difesa, un tema sempre dibattuto tra i tifosi, il tecnico ha sottolineato come le difficoltà siano state in parte dovute anche all’assetto difensivo, che ha dovuto adattarsi a vari cambiamenti. “Possiamo giocare sia a tre che a quattro in difesa, ma il problema non è quello. È vero che ci sono state difficoltà, soprattutto quando abbiamo ceduto Di Renzo, ma stiamo lavorando su questo. Abbiamo una buona miscela di giovani talentuosi e giocatori di esperienza, e sono fiducioso che l’assetto giusto lo troveremo.”

Infine, riguardo alla situazione di Berman, spesso non utilizzato come titolare, Boscaglia ha chiarito: “La scelta è stata di far giocare Crescenzi al posto di Berman. È una decisione tecnica.”

La squadra si prepara quindi ad affrontare una partita fondamentale, con la consapevolezza che ogni punto sarà cruciale per la corsa salvezza.