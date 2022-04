Latina, domani  congresso comunale di Azione

Si sta per concludere la fase congressuale di Azione, partita con i congressi provinciali, che ha visto l’elezione di Davide Zingaretti quale segretario provinciale, i congressi regionali con l’elezione di Valentina Grippo per la Regione Lazio ed il Congresso Nazionale in cui Carlo Calenda è stato eletto segretario del nostro partito.

Ora c’è il passaggio conclusivo di questo percorso con i congressi comunali per l’elezione del Segretario e del Direttivo comunale.

Il congresso di Latina, avrà luogo domani, sabato 30 Aprile 2022, alle 16, presso l’Hotel Europa con la presentazione di un’unica lista a sostegno del candidato Segretario Olivier Tassi e di un direttivo composto da 15 persone.

Sarà l’occasione per presentare la nostra proposta politica che sarà in linea con i valori espressi da Carlo Calenda al congresso nazionale e sarà la fase conclusiva di un lavoro svolto dal gruppo Latina in Azione che ha visto anche la presentazione della lista Latina sul Serio alle scorse elezioni amministrative a sostegno di Nicoletta Zuliani Sindaco.

Verrà discussa la mozione congressuale e la visione che abbiamo della città, tenendo conto delle vocazioni del territorio ed aperti ai contributi della società civile.