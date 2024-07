Latina, domani i pontini a Trigoria per l’amichevole con la Roma

Un amichevole che servirà per rinsaldare e confermare i buoni rapporti che intercorrono tra il Latina Calcio e la Roma. Domani alle 18 a Trigoria i ragazzi di mister Padalino, che da due giorni è al comando dei nerazzurri, affronteranno in una sgambata la squadra di Daniele De Rossi.

Un rapporto solido e proficuo quello che va avanti ormai da tempo tra le due società, dalla Roma femminile ospitata al Francioni due anni fa per la Women Champions League all’ottica in chiave mercato. Da Riccardi a Cardinali, passando per Di Livio, sono tanti i ragazzi scuola Roma che hanno vestito e che vestono tutt’ora la maglia del Latina. Chissà che l’amichevole di domani non possa servire al diesse Patti per provare a rinforzare, con giovani di qualità e di prospettiva come quelli di Trigoria, una rosa che risulta ancora incompleta.