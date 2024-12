Latina, domani in città il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara

Domani, a Latina, si terrà un’importante giornata dedicata alla lotta contro il bullismo e la violenza giovanile, grazie all’impegno della Lega e all’azione determinata dell’onorevole Giovanna Miele, componente della Commissione Istruzione e Cultura alla Camera dei deputati. L’iniziativa vedrà la partecipazione del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e di numerosi esperti e testimonianze che affronteranno uno dei temi più urgenti e delicati del nostro tempo: il disagio giovanile.

La giornata avrà inizio alle 9:30 con un tavolo tecnico in Prefettura, durante il quale le autorità locali e nazionali discuteranno le misure da adottare per contrastare la crescente violenza giovanile. Il tema sarà poi approfondito in un incontro presso il Teatro Ponchielli, con la partecipazione del Ministro Valditara, che interverrà sul ruolo fondamentale della scuola nella prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

«Siamo in un momento cruciale, in cui dobbiamo batterci per la nostra comunità e per migliorare le opportunità di crescita dei giovani attraverso l’educazione», ha dichiarato l’on. Miele. «Per contrastare la violenza giovanile, che sta diventando un fenomeno sempre più preoccupante, è fondamentale avviare azioni di sensibilizzazione, educazione e prevenzione. Il convegno di domani è un passo importante in questa direzione.»

L’incontro al Teatro Ponchielli rappresenta anche un’occasione per avvicinarsi ai giovani delle scuole medie, in particolare gli studenti della scuola Alessandro Volta, per ridare loro uno spazio di confronto e ascolto. “Oggi più che mai, è fondamentale ripristinare la connessione tra i ragazzi e le istituzioni. Abbiamo smarrito il contatto con le nuove generazioni, ed è essenziale che genitori, scuole e istituzioni tornino a essere protagonisti nel guidarli verso una crescita sana e consapevole”, ha aggiunto l’onorevole.

A coronare la giornata, una testimonianza estremamente toccante: quella di Daniela Di Matteo, madre di Giovanbattista Giògio Cutolo, giovane musicista di 24 anni assassinato il 31 agosto 2023 in Piazza Municipio a Napoli per futili motivi. La sua storia porterà un messaggio di dolore ma anche di speranza, invitando a riflettere sulla necessità di educare alla non violenza.

Dopo l’incontro al Teatro Ponchielli, l’agenda di domani prevede un’altra tappa importante, presso l’istituto superiore Filosi di Terracina, dove il Ministro Valditara e l’onorevole Miele si confronteranno con studenti e docenti su tematiche legate all’educazione e alla sicurezza nelle scuole.