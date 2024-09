Latina, domani l’inaugurazione del Villaggio dello Sport

Il Villaggio dello Sport, che sarà protagonista dal 23 al 30 settembre in pieno centro storico a Latina, è vicino alla sua inaugurazione. Nella giornata di domani, infatti, comincerà l’attesissima manifestazione sportiva che perdurerà, come detto, fino a lunedì 30 settembre.

L’iniziativa partita dal Comune e patrocinata da ACES, vedrà la partecipazione di altre città della provincia, come Sabaudia, Terracina, Fondi, Maenza, Priverno, Pontinia, San felice e Formia le quali contribuiranno con attività marginali.

Prima di dare il via alle danze, vi sarà il taglio del nastro del villaggio dello sport previsto per domani in Piazza del Popolo alla presenza delle istituzioni regionali, provinciali, comunali e sportive, ma anche dei rappresentanti dell’associazionismo sportivo e sociale, nonché i vertici nazionali e regionali di ACES, con in testa il presidente nazionale Vincenzo Lupatelli.

“Con il taglio del nastro del Villaggio dello Sport nel centro storico di Latina si inaugura una settimana ricchissima di eventi con focus di rilevanza nazionale ed europea come mai fino ad ora”, ha ricordato l’assessore allo Sport della città di Latina Andrea Chiarato che si è poi soffermato a ringraziare ACES, Coni, Comitato Italiano Paralimpico e tutti i sindaci e i delegati allo sport dei comuni facenti parte della ‘Pontina’ Comunità Europea dello Sport 2024.