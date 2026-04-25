Latina, domani l’ultima a Crotone. Volpe:”Vogliamo onorare il campionato”

Archiviata la gioia per la salvezza conquistata matematicamente, in casa Latina è tempo di pensare all’ultimo capitolo della stagione. La vittoria interna che ha garantito la permanenza in categoria ha lasciato il posto a una settimana di lavoro sereno, ma non per questo meno intenso. Alla vigilia della sfida dello “Scida” contro il Crotone, Mister Gennaro Volpe ha tracciato un bilancio dell’impresa compiuta, fissando però l’obiettivo sui restanti novanta minuti.

Il tecnico nerazzurro è tornato a parlare del momento in cui la salvezza è diventata realtà. “È stata un’emozione forte, perché era un traguardo che inseguivamo da tempo. Raggiungerlo in casa, con una prestazione così importante davanti ai nostri tifosi, ha reso tutto ancora più speciale. I ragazzi hanno dato tutto e credo sia un risultato strameritato.”

Sulla trasferta di Crotone il tecnico nerazzurro ha ribadito: “Voglio vedere una squadra con la giusta mentalità. Abbiamo il dovere di rispettare il campionato fino all’ultimo minuto. Non sarà una partita semplice, ma vogliamo finire al meglio questo percorso”.

Infine, un passaggio doveroso sull’ambiente e su quel “dodicesimo uomo” che ha spinto la squadra nelle fasi più critiche dell’anno: “Un pensiero speciale va ai nostri tifosi: possiamo solo ringraziarli. Nei momenti difficili non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, e questo per noi ha fatto davvero la differenza. La salvezza è anche merito loro.”