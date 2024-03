Latina, domani l’ultimo live di musica jazz al Geena

E’ in arrivo l’ultimo live della stagione del “Past in present”, il concerto del quartetto di Claudio Olimpio chiude il 52nd Jazz Winter. L’appuntamento è per domani alle ore 18 al “Geena” di Latina.

Il progetto è curato dall’associazione “52nd Jazz” con la direzione artistica di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Dopo una lunga serie di successi, sul palco del “Geena” di Latina arriva il Claudio Olimpio Quartet che vede schierati accanto al leader del gruppo, il chitarrista Claudio Olimpio, il pianista Greg Burk, il contrabbassista Flavio Bertipaglia e il batterista Federico Chiarofonte.

Claudio Olimpio inizia lo studio della chitarra a 20 anni, in seguito partecipa a vari corsi di Umbria Jazz conseguendo due borse di studio. Perfeziona poi l’apprendimento con artisti del calibro di Jim Hall, Joe Diorio, Kevin Eubanks e Bruce Forman. Insegna dal 1985 e si esibisce in alcuni dei più importanti locali nazionali. Domenica al “Geena” presenterà il progetto musicale “Past in present”, che accanto ad una rivisitazione di brani classici propone composizioni originali che prossimamente saranno pubblicate nel suo nuovo album.

Come da tradizione, prosegue il connubio tra musica e arte nato dalla collaborazione tra la 52nd Jazz e Mad – Museo d’Arte Diffusa. A fare da cornice al concerto di domenica 3 marzo, ci saranno le opere della personale di “Germana Brizio, “Il tempo fiorito”, retrospettiva di pittura 1979/2011, a cura di Fabio D’Achille.

Per prenotare contattare il numero 350.1843609 tramite WhatsApp. Per ulteriori informazioni e per il calendario dei concerti visitare il sito www.52jazzwinter.it o consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.