Latina, domani subito in campo contro il Picerno

Dopo il buon pareggio nella trasferta di Francavilla, il Latina Calcio torna in campo per preparare la sfida casalinga di domani delle ore 18.30 contro l’AZ Picerno. Quest’oggi la rifinitura al Bartolani per preparare al meglio una sfida che potrà sembrare facile, ma nasconderà sicuramente delle insidie. Lucani che arrivano da 2 punti nelle ultime 5 partite e vorranno cercare di uscire dalle zone calde della classifica.

Tour de force e niente riposo dunque per i ragazzi di Di Donato, che da mercoledì, torneranno subito in campo per preparare la trasferta siciliana di sabato alle ore 14.30 a Messina. Staff tecnico che ha programmato due sedute mattutine previste per mercoledì e venerdì, mentre giovedì ci si allenerà il pomeriggio, sempre sui campi del Bartolani di Cisterna.