Latina si prepara a vivere un Carnevale speciale, seppur col pensiero sull’ombrello: domani, sabato 1° marzo, tornerà dopo cinque anni la sfilata dei carri allegorici. L’attesa è finita e dalle 14:30 il centro cittadino sarà invaso da colori, musica e festa, con dieci carri realizzati dall’associazione Amici in Festa.

Perché l’ombrello? Le previsioni meteo sono avverse, come di norma per il Carnevale pontino, con il rischio del 70% di pioggia. La città spera comunque in una schiarita, per poter festeggiare al meglio questo atteso ritorno. L’entusiasmo resta alto e l’organizzazione è pronta per regalare a cittadini e visitatori un evento indimenticabile.

Il corteo partirà da piazza del Popolo e attraverserà corso della Repubblica, via Emanuele di Savoia, largo Caduti di Nassirya e piazza della Libertà. Ad arricchire l’evento ci saranno le esibizioni delle Majorettes Blue Twirling, delle Cheerleader Galilei Sani e dell’A.S.D. Magia Dance.

Martedì 4 marzo, invece, spazio al concerto della Cartoon Band Banana Split e al Luna Park in versione carnevalesca presso l’arena Cambellotti.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha predisposto alcune limitazioni al traffico. In particolare, dalle 10:00 di domani e fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito e di circolazione con rimozione forzata (eccetto mezzi autorizzati, di soccorso e forze dell’ordine) nelle seguenti strade:

•via N. Sauro, via B. Cellini, via R. Fratini, largo G. Giacomini, via L. Zeppieri (tratto compreso tra via Malta e via N. Sauro), via Malta, via S. Pellico, via T. Speri, via delle Medaglie D’Oro, piazza della Libertà, via Nizza (tratto compreso tra piazza della Libertà e piazza Dante), largo Caduti di Nassiriya, via A. Diaz, via G. Carducci (tratto compreso tra via A. Diaz e piazza del Mercato), tutta piazza del Popolo, via Duca del Mare (tratto compreso tra piazza del Popolo e piazzale dei Bonificatori), corso della Repubblica (tratto A.P.U.), via Pio VI (tratto A.P.U.), via E. di Savoia (A.P.U.), via Umberto I (tratto A.P.U.), largo G. Rossini, via A. Costa (tratto compreso tra via Umberto I e piazza della Libertà).

Inoltre, sarà vietata la circolazione in:

•corso Matteotti (tratto compreso tra via G. Carducci e piazza del Popolo), corso della Repubblica (tratto compreso tra piazza del Popolo e via G. Oberdan), via E. Filiberto (tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo), via Spalato.

L’area riservata allo stazionamento dei taxi sarà temporaneamente spostata nel tratto di via Duca del Mare tra piazza del Popolo e piazzale dei Bonificatori.

Per martedì 4 marzo, giorno del concerto e del Luna Park, dalle 14:00 scatteranno ulteriori divieti di transito e sosta con rimozione forzata in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe.

Le regole da rispettare

Tutto è pronto, Latina si prepara a festeggiare il Carnevale con un evento che promette spettacolo e divertimento per tutta la città, nella speranza che il meteo regali una tregua e permetta alla festa di svolgersi senza intoppi. Sarà anche importante il rispetto delle regole, sia da parte degli organizzatori che il pubblico, al fine di garantire l’incolumità di tutti quanti. Le prescrizioni nel ordinanza qui riportata.