Ogni anno, nel mese di febbraio, in occasione del giorno di nascita del proprio fondatore Baden Powell, gli scout di tutto il mondo celebrano la “Giornata del Pensiero”. Questa occasione non è solo un momento di gioia ma anche un’occasione per riflettere tutti insieme, dai bambini appena entrati ai capi educatori, su una tematica comune, proposta dall’organizzazione mondiale dello scoutismo (WOSM e WAGGS).

L’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), conta in Italia oltre 220 mila associati, e vanta una storia di oltre 100 anni. Sul nostro territorio opera l’AGESCI Zona Pontina, che conta ben 1200 iscritti, divisi in 15 gruppi ben presenti e radicati in tutte le nostre città, da Latina con i suoi borghi limitrofi, a Cisterna, Aprilia, Roccagorga, Sezze, Cori, Aprilia, sconfinando fino alle coste di Anzio e Nettuno.

Per questa Giornata del Pensiero 2024 circa 800 tra bambini, ragazzi ed educatori, con la loro uniforme e con i loro fazzolettoni colorati al collo, si daranno appuntamento alle 9 di domenica 25 febbraio a Latina, presso Piazza del Popolo, per giocare e riflettere sul tema proposto a livello mondiale: “Progettare insieme il nostro futuro migliore”.

Inoltre il 2024 sarà un anno speciale nel quale festeggiare la “Giornata del Pensiero”, in quanto ottanta anni fa, tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale, il primo fazzolettone scout comparve a Latina.

Per una buona parte della giornata, Piazza San Marco, Piazza della Libertà, Piazza del Quadrato, Piazzale dei Bonificatori e Parco San Marco si tingeranno dei colori dell’uniforme, grazie alle attività svolte dagli scout che parteciperanno alla giornata. Alle 15, per concludere la manifestazione e festeggiare al meglio l’80° anniversario della presenza dello scoutismo a Latina, S.E. Mons. Mariano Crociata presiederà la Santa Messa nella Cattedrale di San Marco.

La manifestazione, riservata ai soci, quest’anno sarà vissuta in collaborazione con diverse associazioni culturali, sportive e impegnate nel sociale presenti sul territorio pontino, con le quali gli scout in questi anni hanno creato rete, andando ad alimentare quella vita associazionistica che si rivela sempre più spina dorsale del nostro territorio.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’AVIS di Latina, domenica mattina dalle 7.30 alle 10.30 in Piazza del Popolo, sarà possibile donare il sangue, un semplice atto che può contribuire a migliorare e a salvare la vita di tante persone.