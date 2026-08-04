Latina, domenica al Francioni il test con l’UniPomezia

Continua la marcia di avvicinamento del Latina Calcio 1932 al primo appuntamento ufficiale della stagione. I nerazzurri saranno impegnati domenica 16 agosto alle ore 21:00 nella gara di Coppa Italia contro l’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, ma prima ci sarà un altro banco di prova per mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi.

La società di piazzale Serratore ha infatti ufficializzato un nuovo allenamento congiunto: domenica 9 agosto alle ore 18:00, allo stadio Francioni, il Latina affronterà l’UniPomezia, formazione laziale protagonista nel campionato di Serie D.

Un test di livello per la squadra allenata da mister Volpe, chiamata a confrontarsi con una realtà ambiziosa guidata dal patron Valle. L’obiettivo sarà quello di aumentare il ritmo partita, correggere le ultime imperfezioni emerse durante la preparazione e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio ufficiale.

Per lo staff tecnico sarà un’occasione importante per valutare la crescita del gruppo e raccogliere indicazioni utili, in attesa degli ultimi movimenti di calciomercato che andranno a completare la rosa in vista della nuova stagione.