Latina, domenica di fuoco: divampano due incendi nel capoluogo

Torna il caldo torrido, tornano i roghi tra le località del capoluogo. Ieri, una colonna di fumo si è alzata da una zona di campagna tra strada Cerreto la Croce e via Sabotino. Talmente alta e talmente scura da farsi vedere sin dal mare, con tanti bagnanti rivolti verso il lato opposto alla battigia, preoccupati di ciò che stava accadendo.

Il fuoco, alimentato dal forte vento che ha cominciato a soffiare nel tardo pomeriggio, ha raggiunto la boscaglia e minacciato case e aziende. Non si registrano feriti, ma i danni all’ambiente e ad oggetti circostanti hanno attirato l’attenzione di molti abitanti del posto.

In zona Piccarello, poi, due container situati in aperta campagna sono stati completamente divorati dalle fiamme e, all’interno, sono andati distrutti numerose arredi come tavoli e sedie. Due incendi distinti hanno messo a ferro e fuoco le zone periferiche della città, con due task force composte da Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile a lavoro per lo spegnimento. Iniziati nel pomeriggio, i due interventi si sono prolungati fino alla prima serata.