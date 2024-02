Latina, domenica lo spettacolo teatrale ‘Il magico filo di Arianna’

Appuntamento a questa domenica alle ore 17.00 al Teatro D’Annunzio con lo spettacolo “Il Magico Filo di Arianna” del Teatro Ragazzi di Latina. Con la collaborazione di ATCL,circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Quello di domenica è il terzo appuntamento della rassegna “LE DOMENICHE A TEATRO IN FAMIGLIA ” rivolto a bambini e genitori in coincidenza con la settimana dedicata alla festa del Carnevale. A calcare le tavole del Teatro Comunale domenica sarà una compagnia che ha fatto la storia del teatro di settore: in scena infatti “Il magico filo di Arianna” del Teatro Le Maschere. Nata nel 1991, come compagnia professionale ed impresa di produzione di teatro per bambini e ragazzi, da allora ha prodotto e rappresentato, nei teatri di tutta Italia, oltre trenta spettacoli destinati ad un pubblico di giovani spettatori, dalla scuola materna al liceo.

Lo spettacolo è tratto dal testo di Friedrich Dürrenmatt del 1985 che ha offerto una rilettura in chiave contemporanea e attualizzata del mito del Minotauro passando attraverso uno straniante rovesciamento dei ruoli rispetto alla versione classica del mito stesso. Lo spettacolo ospitato al D’Annunzio alle 17.00 è diretto ed interpretato da Gigi Palla che oltre ad essere un volto conosciuto del cinema e della televisione da più di vent’anni scrive dirige ed interpreta spettacoli di settore (ricordiamo tra gli altri “Peter Pan”, “Due ali per Natale”,“Ritorno ad Oz”) diventando uno degli artisti maggiormente riconosciuti nel panorama nazionale del teatro per ragazzi.

Minotauro, creatura dal duplice aspetto d’uomo e di toro, vive isolato da tutti in un intricato labirinto. La sorella Arianna,curiosa e intraprendente fanciulla, è l’unica che con tenerezza e perseveranza riuscirà ad aprire un dialogo e un confronto con lui in un percorso che diventerà una crescita per entrambi. Solo così Minotauro potrà ottenere coraggio e fiducia in sé stesso. Una storia che traendo suggestione e spunto dall’antico mondo della mitologia greca e dalla rilettura moderna del mito nel racconto di Dürrenmatt, “Il Minotauro”, ne prosegue la tradizione mettendo in scena con chiarezza e delicatezza la fratellanza, l’intricato percorso di conoscenza delle differenze ed il valore del confronto.

