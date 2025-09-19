Latina, donna anziana si allontana dall’Icot e fa perdere le proprie tracce

È stata vista l’ultima volta all’interno dell’Icot di Latina, poi di Silvana Gasbarrone, 76 anni, si sono perse le tracce. L’anziana, che soffre di demenza senile, potrebbe aver perso l’orientamento e vagare senza meta.

Al momento della scomparsa indossava una camicia a fiori e un pantalone rosso bordeaux. La donna è alta circa un metro e 65, ha i capelli grigi e cammina con passo lento.

La famiglia lancia un appello urgente: “Aiutateci a ritrovarla, potrebbe essere spaventata”. Chiunque abbia informazioni è pregato di chiamare il 339 2566742.

Le ricerche sono già state avviate e la notizia è stata diffusa anche sui social per ampliare il raggio delle segnalazioni