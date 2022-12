Latina, “Donne Audaci”: la presentazione del libro di Beatriz Zwarg

Domani 11 dicembre, alle ore 10:30, presso il Paradise Garden in Strade Acqua Alte n. 137 km. 1, Borgo Podgora a Latina, la presentazione del progetto ‘Donne Audaci’ di Beatriz Zwarg.

Le donne, la loro capacità di resilienza, una rete di solidarietà. La consapevolezza di se stesse e la forza che si sprigiona attraverso l’empowerment. Qual è il ruolo delle donne nel mondo di oggi? Cosa possono fare per vivere felicemente, eccellendo nelle loro carriere, essendo protagoniste dei loro rapporti, il tutto godendosi una vita equilibrata soddisfacente e serena? A domande come questa Beatriz Zwarg, Life Coach in Psicosintesi e specialista nello sviluppo umano, ha fornito risposte nel suo ultimo libro “Donne Audaci” (NtsMedia, 2022).

Ecco ‘Donne Audaci’, un progetto che prende lo slancio da un libro, scritto da Beatriz Zwarg, coordinatrice di questa mission che punta a creare una rete di donne fortemente posizionate, più realizzate e più felici. Il potere è donna, direbbe qualcuno, ma si arriva al successo dopo un lungo periodo di crescita interiore e dopo aver superato difficili sfide sia personali che professionali.

Beatriz Zwarg racconterà la sua storia personale, l’attività imprenditoriale nel settore marketing in Brasile, la decisione col marito di trasferirsi in Italia 7 anni fa, l’arrivo, l’impatto con un mondo e una lingua nuova (sapevo solo dire ‘ciao’ dice Beatriz), la capacità di ricominciare, la scoperta del mindset e il successivo cambiamento proprio grazie a una mentalità differente, predisposta alla trasformazione.

E la ferma volontà di trasferire tutte queste conoscenze alle donne, per creare una grande rete di donne forti, consapevoli di sé, con un accresciuto livello di autostima, pronte per nuove grandi sfide.

Beatriz Zwarg è titolare della BZ Coaching, donna in carriera con più di 25 anni di esperienza nel Marketing di diverse aziende in Italia, Brasile e all’estero. Life Coach in Psicosintesi, specialista nello sviluppo umano, Imprenditrice e Formatrice. Oggi è la prima Life Coach specialista in Personal Branding e LinkedIn per le donne in Italia.

Alla fine della presentazione del libro/progetto ci sarà un momento conviviale con degustazione a cura de L’Agro del kiwi e Cantina VillaGianna.